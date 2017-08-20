مصرع وإصابة 4 عسكريين لبنانيين في انفجار لغم - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قتل 3 عسكريين لبنانيين، فيما أصيب رابع وذلك جراء انفجار لغم بآليتهم في تلال رأس بعلبك.

وكانت مصادر إعلامية أكدت أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوبي لبنان.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد اجتماع ضم عددًا من الفصائل الوطنية والإسلامية.

وارتفعت حدة الاشتباكات، السبت، في حي الطيري، الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة، واستعملت الأسلحة الرشاشة بكثافة وقذائف الصاروخية وقذائف الهاون.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى 3 قتلى وأكثر من 17 جريحًا.

وأدت الاشتباكات إلى نزوح عشرات العائلات من مناطق الاشتباك.