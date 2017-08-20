الرباط الصليبي يحرم هامبورج الألماني 7 أشهر من مولر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يغيب جناح نادي هامبورج الألماني، نيكولاي مولر، عن الملاعب لسبعة أشهر بعد إصابته أثناء احتفاله بهدفه في شباك اوجسبورج أمس السبت في الجولة الأولى من البوندسليجا.

وذكر هامبورج في بيان له ” نبأ مروع، نيكولاي مولر تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى وسيغيب لنحو سبعة أشهر “.

وأشار ينز تودت مدير الكرة في هامبورج ” التشخيص سبب لنا صدمة هائلة، إنها صدمة حقيقية لموسمنا، وبالتأكيد لنيكولاي أيضا ” ، وأوضح “نتمنى له كل التوفيق في عملية التعافي وسنسانده بأقصى استطاعتنا “.

وسجل مولر هدف الفوز لهامبورج في شباك اوجسبورج في فترة مبكرة من المباراة ولكن أثناء الاحتفال بالهدف تعثر في الراية الركنية وسقط، وحاول بعدها إكمال المباراة لكنه لم يستطع ليغادر الملعب ويتم نقله إلى المستشفى.

ويعد مولر (29 عاماً) أحد أفضل لاعبي هامبورج في الموسم الماضي لكنه رفض مؤخرا تجديد عقده الذي ينتهي في 2018.