⁠⁠⁠⁠⁠" عبد الجواد " يشيد بالقدرات الفنية لمدرب الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أشاد النجم السابق محمد عبدالجواد المحلل الفني في قناة ” إم بي سي بروسبورت ” ، بقدرات وإمكانيات المدرب الوطني سامي الجابر الذي قاد فريق الشباب لتحقيق فوز كبير على القادسية أمس.

وقال عبدالجواد إن الجابر أجرى تدخلات فنية رائعة في المباراة واستطاع ترتيب الفريق بعد الخسارة السابقة.

وأضاف: ” إخراج سامي للمهاجم الجزائري محمد بن يطو وإشراكه ناصر الشمراني أضاف حيوية كبيرة للهجوم الشبابي في وقت مهم من المباراة، حيث صنع الأخير هدفا وأحرز آخر “.

وتابع عبدالجواد: ” ما يقدمه سامي الجابر عمل فني كبير، ولو كان مدربا أجنبيا سيقول البعض عنه إنه داهية استطاع تغيير شكل الفريق، ولكن زامر الحي لا يطرب “.