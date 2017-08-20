التعليم يحسم ملف التقويم الدراسي للخمس سنوات القادمة قريبًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر توقعاتها بأن تقر الجهات المعنية خلال الأسبوع الحالي، التقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة ابتداء من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.

وكان تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية التقويم الدراسي المقترح للعامين القادمين والذي تضمن تعديلات أهمها إلغاء إجازات الأسابيع الفاصلة وسط الفصل الدراسي الأول والثاني، على أن تكون نهاية السنة في أواخر شهر شعبان، قبل بدء شهر رمضان.

كما شمل التقويم تقسيمَ السنة الدراسية إلى فصلين، على ألا تقل مدة الدراسة لكل فصل عن 15 أسبوعاً.