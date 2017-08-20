حركة عبور قياسية بقناة السويس - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سجلت هيئة قناة السويس اليوم، رقمًا قياسيًا في حركة عبور السفن من الاتجاهين بواقع 63 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 3.8 مليون طن .

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان له، إن قافلة الشمال بلغت 37 سفينة بحمولات مليونين و 400 ألف طن ، فيما بلغ عدد السفن العابرة ضمن قافلة الجنوب 26 سفينة بإجمالي حمولات مليون و 400 ألف طن .

وأكد أن الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري تعكس بدء تعافي حركة التجارة العالمية ، مبينًا قدرة القناة على مواكبة النمو المتوقع خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في رفع تصنيف القناة بتقليل زمن العبور والانتظار وزيادة طاقتها الاستيعابية لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر السفن .