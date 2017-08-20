تمديد فترة القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد, تمديد فترة القبول للطلاب والطالبات الجدد وذلك لتلبية رغبتهم للالتحاق بالجامعة, وكذلك لاستقطاب الطلاب المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للمنح التعليمية .

يذكر أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مايو 2013, كما حصلت عدد من التخصصات مؤخراً على اعتماد برامجها من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الأمريكي ABET .

و تضم جامعة الأمير محمد بن فهد أربع كليات هي كلية الهندسة ، كلية إدارة الأعمال، كلية هندسة و علوم الحاسب، و كلية الدراسات والعلوم الإنسانية.