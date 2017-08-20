بالفيديو.. محمد أنور وزوجته يٌغنيان " أنا جايلك وناويها " بزفاف مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

شارك الممثل محمد أنور ، صديقه وزميله في العمل الممثل مصطفى خاطر في حفل زفافه، حيث نشر مقطع فيديو عبر انستجرام ، وهو برفقة زوجته يٌغنيان أٌغنية ” أنا جايلك وناويها ” .

يٌشار غلأى أن الفنان الشاب مصطفى خاطر، أحتفل بزفافه على روان هلال، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة ، أمس ، بحضور عدد كبير من النجوم، الذي التقطت لهم صورا وهم يرقصون احتفالا بزفاف خاطر وفي مقدمتهم بيومي فؤاد، وعلي ربيع، وسليمان عيد، ومحمد إمام، وغيرهم.

وأحيت الحفل الفنانة بوسي، بحضور كل من أسرة العروسين، وكل من الفنانين علي ربيع، محمد عبد الرحمن، محمد توب، مصطفى بسيط، كريم عفيفي، محمد أنور، محمد أسامة الشهير بـ “ أوس أوس ” ، حمدي الميرغني، إسراء عبدالفتاح، دينا محسن الشهيرة بـ ” ويزو ” ، سارة درزاوي، حامد الشراب، أحمد وهبة، هلا السعيد، وغيرهم من النجوم .

