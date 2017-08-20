بالصور.. حجاج قطريون يشيدون بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

من جهته رفع رئيس مركز سلوى فهد العتيبي ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على هذه المكرمة ، للأخوة والأشقاء القطريين ، من أجل تأدية مناسك الحج لهذا العام ، مؤكداً أن هذه ليست بغريبه عليه ـ أيده الله ـ ، داعيا للقطريين ، حجاً مبروراً ، وسعيا مشكوراً ، وذنبا مغفوراً ، مؤكداً أن جميع الإمكانات مسخرة من جميع العاملين في الجمارك والجوازات بمنفذ سلوى لخدمة الحجاج.

وأشار إلى أن الجميع على أهبة الاستعدادات لتقديم الخدمات كافة، مرحباً بالجميع في بلدهم المملكة العربية السعودية ، وفي الديار المقدسة ( مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأوضح أن المنفذ على أتم استعداده وجاهزيته في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ؛ وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وإشراف من محافظ العديد ناصر القحطاني.

وأعرب العتيبي عن شكره لإدارتي الجمارك والجوازات بالمنفذ ، على عملهم ليلاً ونهاراً ، لاستقبال ضيوف الرحمن من الأشقاء القطريين.