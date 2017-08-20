بالفيديو.. لحظة سرقة مليون دولار من فيلا شذى حسون باليونان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة سرقة مليون دولار من فيلا شذى حسون باليونان
نشرت المغنية شذى حسون مقطع فيديو ، عبر تطبيق سناب شات، توضح به لحظة تعرض الفيلا الخاصة بها في بجزيرة ميكونوس باليونان للسرقة من قبل 3 لصوص، ويسرقون كل محتوياتها من أموال ومجوهرات ومقتنيات غالية، وتقدر قيمة كل هذه الأشياء بحوالى مليون دولار.
وقالت شذى في الفيديو ، ” هذا الفيديو صار امبارح بالليل ثلاث لصوص دخلوا الفيلا الخاصة بينا في ميكونوس اليونانية وسرقوا كل محتوياتنا من مجوهرات وجوازات بما يٌعادل المليون دولار.. والحمد لله أنا والبنات بخير والحمد لله على كل شئ ” .
ابو راكان[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش تتفشخرين عند الغرب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 3 ساعات
ضاعت مكدتك ياابو سعابيل ,,
,, إيزي كوم إيزي قو ، ياشذشوذه ، يقابله باالعربي ،، ماجا باالماء غذا باالماء ,,
,, تكد وتاكل غيرها ياحلووو ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 3 ساعات
.. غدى بالماء …^^
الواقع[ عدد التعليقات: 4980 ] نشر منذ 2 ساعتين
مليون دولار هؤلاء السراق يعلمون حتى مخطط المنزل معلومة لديهم مسبقا والظاهر ان هذه الفيلا مدهل للخرفان
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18321 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندها تأمين تطمنو
بيعوضونها 🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعلاها خوف المليون دولار تجيب غيره ملاين .💰💰💰.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18321 ] نشر منذ 1 ساعة
المسكينه مقطوعه في بلاد الغربه ومطفره
قطططططه يعيال🤗🤗🤗