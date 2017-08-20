بالفيديو.. لحظة سرقة مليون دولار من فيلا شذى حسون باليونان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت المغنية شذى حسون مقطع فيديو ، عبر تطبيق سناب شات، توضح به لحظة تعرض الفيلا الخاصة بها في بجزيرة ميكونوس باليونان للسرقة من قبل 3 لصوص، ويسرقون كل محتوياتها من أموال ومجوهرات ومقتنيات غالية، وتقدر قيمة كل هذه الأشياء بحوالى مليون دولار.

وقالت شذى في الفيديو ، ” هذا الفيديو صار امبارح بالليل ثلاث لصوص دخلوا الفيلا الخاصة بينا في ميكونوس اليونانية وسرقوا كل محتوياتنا من مجوهرات وجوازات بما يٌعادل المليون دولار.. والحمد لله أنا والبنات بخير والحمد لله على كل شئ ” .

