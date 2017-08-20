 بالصور.. أكبر " قلعة لبيانات الإنترنت " في النرويج - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في النرويج

بالصور.. أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في النرويج
أماني الغامدي(صدى):

شرعت النرويج حالياً في بناء أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في العالم بالقطب الشمالي، وسيتم تشغيلها باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة مائة في المائة.

وستكون قاعدة البيانات ” كولوس ” الواقعة في المناطق الشمالية بالنرويج، أكبر مركز للبيانات في العالم يعتمد على الطاقة الكهرومائية والرياح وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل بياناتنا بيخزنونها عندهم
اهب ياهم

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