بالصور.. أكبر " قلعة لبيانات الإنترنت " في النرويج - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في النرويج
شرعت النرويج حالياً في بناء أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في العالم بالقطب الشمالي، وسيتم تشغيلها باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة مائة في المائة.
وستكون قاعدة البيانات ” كولوس ” الواقعة في المناطق الشمالية بالنرويج، أكبر مركز للبيانات في العالم يعتمد على الطاقة الكهرومائية والرياح وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل بياناتنا بيخزنونها عندهم
اهب ياهم