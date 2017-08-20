بالصور.. أكبر " قلعة لبيانات الإنترنت " في النرويج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

شرعت النرويج حالياً في بناء أكبر ” قلعة لبيانات الإنترنت ” في العالم بالقطب الشمالي، وسيتم تشغيلها باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة مائة في المائة.

وستكون قاعدة البيانات ” كولوس ” الواقعة في المناطق الشمالية بالنرويج، أكبر مركز للبيانات في العالم يعتمد على الطاقة الكهرومائية والرياح وفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .