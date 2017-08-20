تطبيق الشراء المباشر إلكترونيًا ‎في حفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة العقود والمشتريات تطبيق إدخال جميع طلبات الشراء المباشر عن طريق موقع بوابة المشتريات الحكومية تبادل .

ويعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماماً خاصاً، حيث سيضمن هذا النظام توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم، حيث سيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة.

النظام تم تطبيقه من بداية العام الحالي على جميع المنافسات مما أدى إلى دخول شركات ومقاولين جدد للمنطقة.