احتجاجات في دالاس ضد النازية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نظم سكان ولاية تكساس الأمريكية، احتجاجات شارك فيها ما لا يقل عن 2,3 ألف شخص، رفضاً لمظاهر العنصرية والفكر الراديكالي والتمييز، وفقا لشرطة دالاس.

من جانبها أوضحت الشرطة أنها اضطرت للتدخل، والفصل بين المتظاهرين المناهضين للفكر المتطرف والقوى اليمينية، ومدافعين عن التيارات العنصرية والنازية الجديدة.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر رسمية وصحفية أمريكية أن احتجاجات دالاس تأتي على خلفية أحداث مدينة تشارلوتسفيل أخيراً، تعبيراً عن الرفض القاطع لمساعي القوى اليمينية المتطرفة تعزيز مواقعها في المجتمع الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة تشارلوتسفيل كانت قد شهدت في الـ12 من الشهر الجاري مواجهات عنيفة بين يمينيين مؤيدين للعنصرية، ويساريين رافضين لها، إثر إعلان مجلس المدينة إزالة تمثال الجنرال روبرت لي قائد قوات التحالف الجنوبي في الحرب الأهلية الأمريكية، الذي عرف عنه تمسكه بنظام العبودية والتمييز.