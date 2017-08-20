القوات البرية تفتح القبول بوحدات المظليين والقوات الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية -اللجنة المركزية لقبول الطلبة عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ولمدة أسبوع، على الرابط التالي : https://lfca.rslf.gov.sa/، وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

وأوضحت قيادة القوات البرية أنه يشترط على المتقدم أن يكون من حمَلة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، وعلى أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات، ولا يقل طوله عن (165سم)، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

وبينت قيادة القوات البرية، أنه سيتم تعيينهم برتب كل حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، مع ملاحظة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس، ومشهد حسن سيرة وسلوك، وعدد(8) صور شخصية (6×8) كاشف الرأس، وبطاقة الهوية الوطنية.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم (0144230001) – تحويلة (95832) .