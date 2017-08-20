ربع مليون متابع لحساب الأمير عبدالله آل ثاني خلال ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

لاقى حساب الشيخ عبدالله بن على آل ثاني، على ” تويتر ” ، منذ تدشينه بعد زيارته الأخيرة للممكلة، متابعة بشكل كبير وردود فعل واسعة أثنت على تدشينه الحساب وحصد خلال ساعات قرابة الربع مليون متابع.

وغرد الشيخ عبدالله آل ثاني عدة تغريدات بدأها في أول تغريده لها بـ‏ ” بسم الله الرحمن الرحيم ” ، وقال في تغريدة أخرى: “ ‏شكراً يا خادم الحرمين وشكراً يا ولي العهد على استقبال وإكرام أخيكم وقبول وساطته وهذا طبع إخوان نورة ” ، وحصدت أكثر من ٤٥ ألف رتويت و١٨ ألف إعجاب.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ‏ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم ” ، وحصدت ٣٤ ألف رتويت و١٤ ألف إعجاب.

وذكر في تغريدة أخرى له: ‏” تفضل الملك كعادته بالموافقة وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات”، وحصدت: ٣٣ ألف رتويت و١٥ ألف إعجاب.

وأردف في تغريدة أخرى: “” غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال ورقمها 00966122367999 ″ ، وحصدت ٣٤ ألف رتويت و١٥ ألف إعجاب.

وقال في تغريدة أخرى: ‏” أدعو كل ذي حاجة أو طلب من أهلي وإخواني في قطر الاتصال بالرقم الموضح وأمورهم محلولة إن شاء الله”، وحصدت: ٢٩ ألف رتويت و١٤ ألف إعجاب.

‏وذكر في تغريدته قبل الأخيرة: “ سألت أخي معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي عن صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين فأكد أن لا صحة لذلك إطلاقاً”، وحصدت تلك التغريدة ٣٤ ألف رتويت و ١٥ ألف إعجاب.

وختم سلسلة تغريداته قائلاً: “ ‏ما قمت به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم ولاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله.. أسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا ” ، وحصدت ٤٣ ألف رتويت و٢٠ ألف إعجاب.