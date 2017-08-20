وزير النقل يتفقد منفذ " جميماء رفحاء " غدا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يتفقد وزير النقل سليمان الحمدان يرافقه أحمد الحقباني مدير عام الجمارك، غد الاثنين، منفذ الجميماء في رفحاء للوقوف ميدانياً على جاهزية المنفذ وتقييمه وتوفير ما يحتاجه من تجهيزات لاستقبال المسافرين والبضائع بين السعودية والعراق، تمهيداً لفتح المنفذ الذي توقف العمل به قبل 35 عاماً إبان الحرب العراقية الإيرانية.

وكان المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى قال “أن العمل جار على قدم وساق في منفذ جميماء رفحاء لتجهيزه بشكل كامل لاستقبال المسافرين والبضائع “.

وقال سفير جمهورية العراق لدى المملكة رشيدي محمود العاني خلال زياته مؤخراً منفذ جديدة عرعر ومنفذ عرعر الحدودي العراقي ان فتح منفذ ” جميمة في رفحاء ” والذي يغذي نصف العراق من الجنوب “المحافظات التسع”،وهو منفذ حيوي جداً والعمل قائم على انجاز البنية التحتية فيه، ونحن نطمح أن تستغل كل دقيقة وكل فرصة في هذا المنفذ الحيوي.

يشار إلى ان المديرية العامة للطرق بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بفرع الطرق والنقل بمحافظة رفحاء، قد شرعت مؤخراً بالعمل المبدئي على تهيئة وإصلاح الطريق المؤدي إلى الحدود العراقية بطول 40 كم، بعد ان صدرت التوجيهات بتقييم الطريق ، والعمل على تهيئته بالإمكانيات الموجودة لدى إدارة الطرق والنقل بالمحافظة،والرفع بما يحتاجه من إمكانيات إضافية للجهات ذات العلاقة لدراسة ذلك،وتقييمه تمهيداً لفتحه .

وقد أكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين أن افتتاح المنفذ سينعش المنطقة اقتصاديا ويسهم في تنشيط حركة التصدير والاستيراد بين البلدين،وسيحيي طريقا قائما منذ القدم وهو طريق زبيدة الشهير الذي ينطلق من الكوفة إلى مكة والذي يقع عليه العديد من الآثار، كما أنه سيسهم في اختصار المسافة إلى المشاعر المقدسة للحجاج القادمين من العراق وتركيا ودول أوروبا الشرقية.