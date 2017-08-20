فتاة تٌجري 13 عملية تجميل لتٌشبه إيفانكا ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أجرت فتاة أمريكية تٌدعى تيفاني تايلور ، 13 عملية تجميل في أقل من سنة حتى تشبه ابنة الرئيس الأمريكي ” إيفانكا ترامب ” ، ولقبت نفسها بشقيقة إيفانكا .

وقالت تيفاني في تصريحات صحفية ، أن إيفانكا نموذج يجب أن يحتذى به جميع السيدات، وأضافت أنها شعرت بأنها أجمل بعد أن أجرت آخر عملية تجميلية حيث حولت شعرها إلى اللون البني، وجعلت أنفها صغيرة مثل إيفانكا تمامًا، كما شفطت الدهون من المعدة والأرداف، وعلى الرغم من خضوعها للعمليات العديدة إلا أنها لا تزال تحتاج إلى إجراء المزيد، ولكن حذرها الأطباء بالانتظار فترة تصل لأربعة أشهر حتى لا تسوء حالتها.