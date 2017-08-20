فتاة تٌجري 13 عملية تجميل لتٌشبه إيفانكا ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تٌجري 13 عملية تجميل لتٌشبه إيفانكا ترامب
أجرت فتاة أمريكية تٌدعى تيفاني تايلور ، 13 عملية تجميل في أقل من سنة حتى تشبه ابنة الرئيس الأمريكي ” إيفانكا ترامب ” ، ولقبت نفسها بشقيقة إيفانكا .
وقالت تيفاني في تصريحات صحفية ، أن إيفانكا نموذج يجب أن يحتذى به جميع السيدات، وأضافت أنها شعرت بأنها أجمل بعد أن أجرت آخر عملية تجميلية حيث حولت شعرها إلى اللون البني، وجعلت أنفها صغيرة مثل إيفانكا تمامًا، كما شفطت الدهون من المعدة والأرداف، وعلى الرغم من خضوعها للعمليات العديدة إلا أنها لا تزال تحتاج إلى إجراء المزيد، ولكن حذرها الأطباء بالانتظار فترة تصل لأربعة أشهر حتى لا تسوء حالتها.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله لايبلانا
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 56 دقيقة
13 عمليه وكمان باقي المزيد ، الهوس وما يسوي .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32479 ] نشر منذ 53 دقيقة
راح تندم ياسفيه ,,
سعيد[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه
اضحك وازيد اضحك
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
قال تعالى في غواية الشيطان لبني آدم ولا امرنهم فليغرون خلق الله ..
سعيد[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 50 دقيقة
اهم شي نوير .. لاتتاثر ..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9207 ] نشر منذ 28 دقيقة
عاد من زينها كان اخترتي وحده احلى 🙂😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16641 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال ايش حصل في عقول بعض البشر ماعد يبغون خلقة الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16641 ] نشر منذ 19 دقيقة
يا اخ سعيد عندنا وعندهم خير