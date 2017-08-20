الحج تحدد مواعيد بديلة للمتخلفين عن جداول التفويج للجمرات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نظمت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا لقاء مع وزارة الحج والعمرة والأمن العام لمناقشة خطط التفويج إلى الجمرات وعدد من متعلقات الحج المتمثلة في التصعيد إلى عرفات والإفاضة إلى مزدلفة وغيرها من الأمور المتعلقة بتسيير رحلة الحج لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف إن الوزارة تعمل من خلال غرفة عمليات موسعة على إدارة كافة أفواج الحجيج باتجاه الجمرات في أيام الحج، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد التفويج تفاديا للازدحامات والاختناقات في طرقات الجمرات وأروقة الجسر.

وأوضح الشريف أنه يجب على مسؤولي مؤسسات الطوافة التواصل مع وزارة الحج في حال عدم خروج حجاجهم في الموعد المحدد للتفويج، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في هذه الحال على تحديد موعد آخر لهم من خلال النتائج التي تظهرها مراقبة الحشود والكثافات البشرية، مؤكدا أن ذلك يسهم في الحد من مخاطر التدفقات البشرية الزائدة نحو جسر الجمرات.

وأفاد القائد الميداني بالأمن العام المقدم ركن أحمد الميمان خلال اللقاء بأن التزام مؤسسات الطوافة بالمواعيد التي تقرها وزارة الحج يضمن نجاح الخطط الأمنية المعدة لإنجاح موسم الحج، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الخطط التنظيرية إلى واقع على أرض الميدان.