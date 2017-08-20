انكسار حدة الحر مع دخول " سهيل " .. الخميس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إنه من المتوقع أن يكون الخميس المقبل هو بداية ظهور نجم سهيل أو سهيل اليماني ؛ لأنه جنوبي، الذي يستبشر بطلوعه العرب، باديتها وحاضرتها، ويُعتبر من ألمع النجوم في السماء.

وأكد الحصيني في مجموعة تغريدات عبر حسابه على تويتر : أن نجم سهيل كمعظم نجوم السماء يختفي فترة من السنة، ثم يعود إلى الظهور فترة أخرى بتقدير العزيز الحكيم، مضيفا: قد اهتم العرب بمطالع النجوم ومعرفة منازلها ومواقعها؛ ليعرفوا من خلالها دخول فصول السنة، ووقت نزول الأمطار، ووقت البرد والحر، وأوقات الزراعة، ومعرفة الاتجاهات أثناء السفر .

وتابع: إن بعض الناس يرون واحدًا من نجمين معروفين يظهران قبله بأيام قليلة، فيحلفون أنهم رأوا سهيلاً؛ ولهذا سُمي المحلفان أو المحنثان . وسهيل نجم أكبر من الشمس، وبسبب بُعده يبدو صغيرًا، ويمكن مشاهدته في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية، وكان العرب يتغنون بنجم سهيل ، ويذكرونه في أشعارهم.

وأردف الحصيني: يوافق دخول نجم سهيل هذا العام انكسار حدة الحر، خاصة في المساء على معظم أنحاء المملكة، بمعدل من ثلاث إلى أربع درجات عما هي عليه الآن، ويوافق دخول سهيل عمومًا تغيرات جوية بطيئة، مشيرا إلى أن نجم سهيل، لا يقدم ولا يؤخر، إنما يوافق دخوله تغيُّر مصدر الرياح؛ فيكون مصدرها في الغالب معتدلاً في طبقات الجو. ومن الممكن أن نقول ستتناقص الحرارة أسبوعيًّا بمعدل درجة ونصف درجة مئوية بإذن الله .

وختم الحصيني تغريداته بقوله “ إنه يظهر كذلك فيه النجوم (الطرفة – الجبهة – الزبرة – الصرفة)، وأول طالع منه يعتبر آخر الصيف، والطوالع الثلاثة الباقية من فصل الخريف. ويقال إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل، كناية عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد بمشيئة الله ”.