بالفيديو.. عطارد يلاعب الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عطارد يلاعب الشمس
أظهر مقطع فيديو ” تناسق ” الحركات الفلكية الدقيق، ملتقطاً في أقل من دقيقة عبور كوكب عطارد من أمام الشمس.
وبدا الكوكب الذي يتضمن جبالا ووديانا أثناء عبوره من أمام الشمس كذرة غبار، أو بالأحرى كطفل يلاعب أمه، بحسب ما أورد موقع ” ناسا بالعربي “.
يشار إلى أن المقطع هو تصوير حقيقي وليس محاكاة في الحاسوب، وقد تم نشره على مرصد ديناميكيا الشمس التابع لوكالة ناسا.
يذكر أن المسافة بين عطارد والشمس هي 57 مليون كيلومتر وهو أقرب الكواكب إليها. كما يعتبر أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس، وسمي بـ”ميركوري” في اللاتينية نسبة لإله التجارة الروماني قديماً.
أما تسميته باللغة العربية عطارد، فيعود مصدرها إلى طارد ومطّرَد أي المتتابع في سيره، والسريع الجري أيضاً، ومن هنا سمي عطارد.
عُطارد الإبن والشمس الأمدقيقة وحدة فقط لكنها مؤثرة جداً ستأخدكم بعيداً عن الأرض وعن مشاغل الحياة..مقطع لعبور كوكب عُطارد من أمام الشمس كطفل يلعب مع أمه.. تأملوا حجم الشمس وقوتها، عُطارد كوكب عليه جبال وسهول ووديان لكنه أمام الشمس كذرة غبار تائهة!المقطع هو تصوير حقيقي وليس محاكاة في الحاسوب 😀 المسافة بين عُطارد والشمس هي 57 مليون كيلومتر وهو أقرب الكواكب لها.اقتراح: طارق شعارحقوق الفيديو: مرصد ديناميكيا الشمس – ناساSolar Dynamics Observatory / NASA Goddard#ناسا_بالعربي #NasaInArabic #عطارد #الشمس
Posted by Nasa In Arabic – ناسا بالعربي on Thursday, August 17, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32478 ] نشر منذ 33 دقيقة
سبحان خالق الكون ومدبر افلاكه ,,
,, لا إله إلا هو سبحانه الخالق الرازق المصور ,,
,, جل وتعالى ، تبارك من له المُلك كله دقه وجلّه ,,