بالفيديو.. عطارد يلاعب الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

عُطارد الإبن والشمس الأمدقيقة وحدة فقط لكنها مؤثرة جداً ستأخدكم بعيداً عن الأرض وعن مشاغل الحياة..مقطع لعبور كوكب عُطارد من أمام الشمس كطفل يلعب مع أمه.. تأملوا حجم الشمس وقوتها، عُطارد كوكب عليه جبال وسهول ووديان لكنه أمام الشمس كذرة غبار تائهة!المقطع هو تصوير حقيقي وليس محاكاة في الحاسوب 😀 المسافة بين عُطارد والشمس هي 57 مليون كيلومتر وهو أقرب الكواكب لها.اقتراح: طارق شعارحقوق الفيديو: مرصد ديناميكيا الشمس – ناساSolar Dynamics Observatory / NASA Goddard#ناسا_بالعربي #NasaInArabic #عطارد #الشمس

