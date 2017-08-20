⁠⁠⁠حاتم وزوجاته الثلاثة يخدعوا رجال الأعمال بدعوى ممارسة الدعارة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استغل ” حاتم ” حريمه لتنفيذ خطة شيطانية، للنصب والاحتيال على المواطنين، وخاصة الشخصيات المرموقة وأصحاب المناصب الحساسة، ورجال الأعمال عبر ” واتساب “.

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة مقاولات، بالاشتراك مع زوجاته الثلاثة وآخرين، وهم ” حاتم. م ” و ” هبة. ق ” ، و”فاطمة، ع ” ، و ” سالى، ع ” ، و ” كريمة. ف ” ، و ” إسلام. ع “.

أكدت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، وذلك عن طريق إجراء العديد من المحادثات بواسطة شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعى مع المجنى عليهم باصطيادهم لإقامة علاقات جنسية وتحديد مقابلة مع المجنى عليهم إلا أنه عند إتمام المقابلة وحلول الميعاد يتجمع المتهمون جميعا ويقومون بافتعال مشاجرة مع الضحية والادعاء عليه كذبا بممارسة أعمال الدجل والشعوذة وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية منهم وتبعا لذلك يقوم المتهمون جميعا بتحرير شكاوى بأقسام الشرطة ضد المجنى عليه بالادعاء كذبا أنه مشكو فى حقه وقام بالنصب عليهم وذلك بممارسة أعمال السحر والشعوذة مما يؤدى إلى قيام المجنى عليه والمشكو فى حقه إلى الاضطرار إلى دفع مبالغ مالية مقابل قيام المتهمين بالتنازل والتصالح عن شكواهم، خشية افتضاح أمرهم أو الخوف على مستقبلهم الوظيفى.

وتمكن التشكيل العصابى من الايقاع بالعديد من الضحايا وبتاريخ 29 إبريل 2017 تمكنوا من سرقة مبلغ 18 ألف جنيه بأسلوب النصب والاحتيال، وذلك عقب قيام المتهمة “هبة، ق” بالتواصل مع الضحية “إيهاب، ز”، موظف بشركة الكهرباء، عن طريق الواتس آب بالتعامل معه وإظهار رغبتها فى إقامة علاقة غير شرعية، وذلك بتكليف من المتهم الرئيسى “حاتم، م”، حيث تم الاتفاق على المقابلة بشارع سوريا، وفور توجه الضحية حسب المكان والزمان المتفق عليه فوجئ بوجود المتهم الرئيسى ومعه “كريمة، ج”، و”إسلام، ع” والذين قاموا بافتعال مشاجرة معه والادعاء عليه كذبا بأنه قد استولى على مبلغ 12 ألف جنيه من المتهمة كريمة و6 آلاف جنيه من المتهم إسلام وتحرر محضر رقم 11417 لسنة 2017 جنح العجوزة وذلك باتهام المجنى عليه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والاستيلاء منه على المبلغ واشتراط عليه التنازل عن المحضر مقابل استلام هذه المبالغ نقدا .

كما تمكن التشكيل من الإيقاع بالمجنى عليه ” محمود.ح “.رجل أعمال، عقب التعارف عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، ثم من خلال اتصال تليفونى بينه وبين المتهمة فاطمة الزهراء . ع، بقصد تكوين صداقة، وتحديد لقاء للتقابل، وبالفعل توجه الضحية للمكان والزمان المحددين، ففوجىء بالمتهمة كريمة فاروق والمتهم السيد محمود وهما من أعضاء التشكيل العصابى يتهمانه بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره 16 ألف جنيه بدافع علاج المتهمة الأولى من المشاكل الزوجية على أساس أنه معالج روحانى، حيث أحضروا معهم كيس بلاستيك يحتوى على أعشاب طبيعية من أجل إثبات التهمة .

من جانبه، أنكر المتهم الرئيسى فى تحقيقات النيابة، جميع الاتهامات وقال ” أنا روحت سلمت نفسى يوم 16 مايو 2017 بعد ما الحكومة كسرت الثلاثة بيوت بتوعى وعرفت إن فيه ضبط وإحضار فروحت القسم لأن وزوجاتى الثلاثة محجوزات هناك “.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين جميعا على ذمة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين للوصول إلى ضحايا آخرين .