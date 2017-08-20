بالأسماء.. جامعة الإمام تعلن حركة النقل الإلحاقية لمعلمي المعاهد العلمية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صدرت موافقة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على حركة النقل الإلحاقية لمعلمي المعاهد العلمية للعام الدراسي 1438-1439هـ، بناء ًعلى رغبتهم، ووفقاّ للاحتياج والاستحقاق، وبناء على الضوابط المنظمة لحركة نقل معلمي المعاهد العلمية، وسيكون مباشرتهم في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19/12/1438هـ.

وأكد وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن حرص الوكالة على تهيئة كافة السبل لتوفير المناخ التربوي المناسب للمعلمين في المعاهد العلمية, والعمل على تلبية طلبات النقل وفق الإمكانات والظروف المتاحة.