بالفيديو.. مٌعجب يٌغضب مودل روز ويُخرجها عن شعورها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مٌعجب يٌغضب مودل روز ويُخرجها عن شعورها
نشرت عارضة الأزياء مودل روز ، توضح به موقف تعرضت له مع أحد الأشخاص المعجبين بها ، وتعصبها عليه لأستفزازه لها .
حيث قالت روز في الفيديو ، أول مرة اشوف نفسي بهذا التعصب ، شخص مريض مٌستفز ، ظل يمدح فيني يمدح فيني وفي الآخر قال لي أعطني رقمك ، وأنا رفضت ، وقال لي انني زعلت لانه تحدث بصراحة ، فقولت له لا في فرق بين الصراحة والوقاحه لا تمدحني وتذم في الآخرين أمامي . وتابعت هذا الشخص كدر لي اليوم وعكر لي مزاجي بعد ما كنت سعيدة ، وفي هذا الموقف ما قدرت أتمالك نفسي .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 29 دقيقة
من يتمكن من غليان الجليد
فهذا شخص مميز يستاهل جائزه
انتي منو اصلا . . ؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32478 ] نشر منذ 19 دقيقة
ياهلا ومرحبا باالأخ نهار السلام ,, عاش من شافك وقرأ تعليقاتك النافعه المفيده ,,
,, من طول الغيبات جاب الغنايم ,, عسى ماشر ,,؟
,, نورت الصحيفه بوجودك وتعطرت صفحاتها بتعليقاتك .. ياهلااا ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16637 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ان كان اللي في الصوره فهذا شايب. وان كان غيره فماندري