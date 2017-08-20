بالفيديو.. مٌعجب يٌغضب مودل روز ويُخرجها عن شعورها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت عارضة الأزياء مودل روز ، توضح به موقف تعرضت له مع أحد الأشخاص المعجبين بها ، وتعصبها عليه لأستفزازه لها .

حيث قالت روز في الفيديو ، أول مرة اشوف نفسي بهذا التعصب ، شخص مريض مٌستفز ، ظل يمدح فيني يمدح فيني وفي الآخر قال لي أعطني رقمك ، وأنا رفضت ، وقال لي انني زعلت لانه تحدث بصراحة ، فقولت له لا في فرق بين الصراحة والوقاحه لا تمدحني وتذم في الآخرين أمامي . وتابعت هذا الشخص كدر لي اليوم وعكر لي مزاجي بعد ما كنت سعيدة ، وفي هذا الموقف ما قدرت أتمالك نفسي .