صحيفة إسبانية تطالب بخفض تمويل قطر للمساجد في البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

كشفت صحيفة إسبانية في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، إن قطر هي الراعى الرسمى لتنظيم داعش الإرهابى، وتمويلها لعدد من المساجد الموجودة فى إسبانيا يثير المخاوف من تكرار سيناريو برشلونة من جديد، واستمرار التهديد الإرهابى للبلد الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المساجد المتطرفة فى إسبانيا يزداد بشكل كبير، وفى كتالونيا يوجد فقط 80 مسجدا وغالبيتهم يتم تمويلهم عبر قطر، ولذلك فأن الاستخبارات الإسبانية تخشى من تحول إسبانيا لمأوى للإرهابيين.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أنه من الواضح أن إسبانيا فى حالة رغبتها محاربة الإرهاب، فعليها أن تبدأ بخفض التمويلات القطرية للمساجد وفقاً لصحيفة ” كاسوأيسلادو ” الإسبانية .

جاء ذلك بناء على حادث برشلونة الذى أودى بحياة 13 شخصا وإصابة العشرات.