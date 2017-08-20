بالصور.. إزالة 25 حظيرة مخالفة بحلقة الأغنام في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أزالت بلدية الشوقية الفرعيه بأمانة العاصمة المقدسه عددًا من حظائر المواشي المخالفة بمنطقة الحلقة بالكعكية والتي كانت تشكل مصدرًا للتلوث البيئي.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه ان البلدية انذرت اصحاب تلك الحظائر المخالفة عدة مرات بضرورة إزالتها وتصحيح وضع حظائرهم، وقد شكلت البلدية فريقا برآسة رئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومشاركة كلا من شاكر العبدلي وخالد الدوسري وعلي عسيري ورايد الثقفي، وتم القيام بحملة تفتيشية على منطقة حلقة المواشي، وإزالة جميع الحظائر العشوائيه والصنادق والشبوك المقامه بطرق غير نظاميه، مشيرًا إلى أنه تم ازالة كافة الحظائر المخالفة التي لم يلتزم اصحابها بتنفيذ الاشتراطات، حيث تمت إزالة (25) حظيرة ومصادرة حوالي (22) ذبيحة مجهولة المصدر و(153) كيلو لحوم، ومتابعة المسالخ والباعة المجهولين الذين يعرضون الأغنام بشكل عشوائي.

وأكد إلى استمرارية الجولات الرقابيه على تلك الحظائر حرصًا على تطبيق كافة الاشتراطات الصحيه والبيئيه، لافتاً الى أن جهود الفرق الرقابيه متواصلة للقضاء على المخالفات وأبعاد كل ما يمكن ان يشكل ضررا على الصحه العامه، وبهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطرا على الاصحاح البيئي.

