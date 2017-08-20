بالفيديو.. مواطن ينتقد الخطوط السعودية: لا تحترم الركاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد شخص الخدمات المقدمة من الخطوط الجوية السعودية، خلال رحلته من لوس أنجلوس، مشيرا إلى أن ثمن الخدمات لا تقارن بثمن التذكرة الذي يتخطى 25 ألف ريال.

ونشر المواطن مقطع فيديو، من داخل استراحة الخطوط السعودية، يظهر البوفية، والأطعمة المقدمة فيه.

وأكد المواطن في المقطع، أن الخطوط السعودية تقدم ” أندومي ” ، صيني، لا يباع حتي في المحلات العادية، وطالب المسؤولين بزيارة استراحات الخطوط الإماراتية، للتعرف على الخدمات المقدمة فيها.

وقال ” إن الخطوط السعودية ترفع أسعار التذاكر بشكل كبير دون أن تقدم مستوى خدمة جيد، أو تحترم المسافرين “.