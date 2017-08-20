الهلال الأحمر تتقدم بشكوى ضد السخرية من عملها الإنساني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي في بيان صحفي لها هذا اليوم بأن الهيئة قد تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة حيال الكاريكاتير المنشور في أحدى وسائل الإعلام المقروءة والذي تم الإساءة فيه إلى العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة.

حيث تم التأكيد في البيان على أن المسئولين في الهيئة يحترمون كافة وسائل الإعلام ومسئوليها وما يرد في تلك الوسائل من نقد هادف دون الوصول إلى حد الإساءة لعمل الهيئة أو الإساءة لمنسوبيها لا سيما وأن هناك جهود إنسانية مستمرة يبذلها العاملون في الهيئة للمحافظة على سلامة وصحة افراد المجتمع، وبينت الهيئة في بيانها بأن لها الحق في الدفاع عن العمل الإنساني الذي تقدمه وعن الإساءات التي قد تطال منسوبيها وفق القنوات الرسمية التي هيئتها الدولة لمثل هذه القضايا، كما أن الهيئة قد وضعت وسهلت الآليات الإلكترونية لتلقي الشكاوى والملاحظات ضد أياً من منسوبيها في سبيل الإرتقاء بعملها وتصحيح أي أخطاء تقع بسبب طبيعة عملها على مدار الساعة وفي جميع أرجاء المملكة.

واختتم البيان بتطلع مسئولي الهيئة بأن يكون هناك شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام في تطوير عملها ومناقشة ما يرتقي به والنقد بشكل هادف وبدون إساءة، وإبراز الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة لأفراد المجتمع ولزوار المملكة لاسيما وأننا في موسم الحج وتتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ولزوار المملكة.

