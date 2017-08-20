⁠⁠⁠⁠⁠5 طرق تكشف لك العسل الأصلي من المغشوش - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

الكثير منا لا يعرف العسل الأصلي ، لذلك فهناك بعض الاختبارات والتجارب البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل، للتحقق من نقاء العسل والتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش ، تعرف إليها.

من أجل التحقق من نقاء العسل في المنزل، يمكن القيام بهذه الاختبارات:

1. اختبار الإبهام

للقيام بهذا الاختبار: ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك. تحقق لمعرفة ما اذا كان يتسرب أو ينتشر في جميع أنحاء أصبعك بسرعة. إذا كان يتسرب بسرعة فإنه مغشوش. العسل النقي يبقى متماسكا على إبهامك.

2. اختبار المياه على بقعة العسل

للقيام باختبار المياه: إملأ كوبا بالماء. أضف ملعقة واحدة من العسل في الكوب.

العسل المغشوش أو الاصطناعي يذوب في الماء فور صبه في الكوب. العسل النقي يستقر في الجزء السفلي من الكوب قبل التقليب.

3. اختبار اللهب

هل تعلم أن العسل النقي قابل للاشتعال، هذا الاختبار لمعرفة نقاوة العسل بنسبة 100٪. الطريقة: أخذ عود ثقاب جاف وضعه على طرف العسل. ضرب عصا عود الثقاب في علبة الثقاب إذا كان العسل مغشوش، فإن عود الثقاب يضيء ثم يختفي بسهولة، العسل يمكن أن يغش بالماء، لذلك فإن الرطوبة هي واحدة من الشوائب التي قد يغش بها العسل هذه هي بعض الطرق البسيطة والشائعة لاختبار العسل النقي في المنزل.

ومن هذه الطرق طريقة أخرى شائعة لمعرفة الفرق كما يلي: إضافة بعض الماء و2-3 قطرات من الخل إلى العسل وخلطه جيدا، إذا أصبح الخل رغوي، فإن هذا يؤكد أن العسل مغشوش.

4. قطرة العسل على منشفة ورقية

إذا كان قد تم غش العسل بالماء، فإنه يمكن أن يمتص أو أن يترك أثرا رطبا على مادة ماصة مثل الورق النشاف، ولذلك لا ينبغي للعسل النقي أن يترك أثرا رطبا على الورق الجاف.

5. اختبار النمل

النمل ينجذب إلى العسل المغشوش بسبب محتوى السكر ولكن لا ينجذب إلى العسل الصافي بسبب العنصر الذي يحتويه لطرد الحشرات. ليس هناك الكثير من المعلومات لدعم هذا الاختبار وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد سبب معروف لجعل النمل يفضل السكر المعالج عن العسل الحقيقي.