ريهانا تحاول إخفاء وجه صديقها العربي من كاميرات الباباراتزي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اثارت المغنية الأمريكية ريهانا جدلاً واسعاً بين جمهورها عقب تداول صورة لها برفقة رجل الأعمال العربي حسان جميل ، وهي تحاول إخفاءه لدى خروجهما من حفل، تحت المظلة فظهر جزء صغير من وجهه مخترقًا شعرهًا ليبدو المنظر مضحكًا ومثيرًا للسخرية.

وأكدت أحد المصادر الإعلامية ، أن ريهانا وصديقها كانا يغادران مطعم ” تشيلترن فايرهوس ” الشهير في لندن، ليلة الأربعاء بعد حضور عشاء عيد ميلاد، عندما حاولت إخفاءه عن كاميرات مصوري ” الباباراتزي ” الذين يطاردونها في كل مكان.

منذ أن تكشفت علاقة المغنية الأمريكية الشهيرة ” ريهانا ” برجل الأعمال الشاب، ابن رجل أعمال سعودي يملك إحدى أشهر وكالات السيارات بالمملكة، لم تتوقف وسائل الإعلام ومعها وسائل التواصل الاجتماعي عن البحث والتنقيب بل وإثارة التكهنات حول هذه العلاقة.

وتساءلت تقارير سابقة حول شائعات تتحدث عن حمل الفنانة الأمريكية من خطيبها السعودي، وذلك بعد أسبوعين فقط من حديث وسائل الإعلام العالمية عن أن علاقة الاثنين بدأت منذ فترة.