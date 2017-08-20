مليار دولار قيمة صناعة الملح في الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يعد الملح من أقدم الصناعات المعدنية، والتي تشمل إما استخراج الملح من البحر أو الأرض، أو إنتاج المواد الكيميائية منه بطرق مختلفة، ويدخل في الكثير من الاستخدامات، من حفظ الأغذية إلى إزالة الثلوج من الطرق.

ويستخدم الملح المعروف أيضًا باسم ” كلوريد الصوديوم ” في إعداد الكثير من المواد الغذائية التي لا حصر لها.

وتتسم صناعة الملح بالطلب المتزايد، ففي الولايات المتحدة وحدها يبلغ متوسط استهلاك الفرد 4,600 مليجرام من الملح يوميًا، وهو ما يساوي ملعقتين ملح تقريبًا كل أربع وعشرين ساعة.

وتُقدر صناعة الملح في الولايات المتحدة بمليار دولار، وتأتي في المركز الثاني بعد صناعة الملح في الصين.