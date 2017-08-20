5 جنسيات تستحوذ على 10 ملايين وظيفة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر مطلعة إن 5 جنسيات أجنبية مقيمة داخل المملكة، استحوذت على أكثر من 10 ملايين وظيفة في السوق السعودية.

وكشفت المصادر أن عدد حاملي الجنسية الهندية في المملكة بلغ 3 ملايين وافد، والباكستانية 2.5 مليون وافد، تليها الجنسية المصرية بـ2.2 مليون وافد، واليمنية بـ1.4 مليون وافد، والبنجالية بـ1.2 مليون وافد.

وأضافت المصادر أن إجمالي أعداد تلك الجنسيات الخمس بلغ 10.3 ملايين شخص، فيما أكدت نتائج مسح القوى العاملة أن عدد الوافدين يصل إلى 13 مليون فرد، ما يؤكد استحواذ هذه الجنسيات على المهن والأعمال والحرف في السعودية.

جدير بالذكر أن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2017 من واقع السجلات الإدارية، أظهرت أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغ 13.89 مليون فرد.