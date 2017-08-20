الإنذار المبكر يحذر من أمطار رعدية وأتربة بـ4 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم الأحد، أربع مناطق، من حالة عوالق ترابية وأتربة مُثارة وغبار وأمطار رعديّة.

ونبه النظام كلاً من: حفر الباطن والرياض والقصيم من حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة بدأت من الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الـ 9 مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

كما أصدر النظام تنبيهاً للمنطقة الشرقية عن حالة عوالق ترابيةّ تتسبّب في رؤية غير جيدة بدأت من الساعة الـ 9 وتستمر حتى السادسة.

ونبّه النظام منطقة جازان “جزر فرسان” والأجزاء المجاورة لها من حالة أمطار رعديّة تبدأ الساعة الحادية عشرة وتستمر حتى العاشرة ليلاً واصفاً الحالة بهطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.