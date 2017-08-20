أهالي مركز نصبه والمسوده بغامد الزناد يطالبون إزالة أثار الأمطار والأحجار من طريق نصبه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

اشتكى المواطنون بمركز نصبه وجبال المسوده التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، من عدم إزالة الأضرار التي تعرضت لها الطرق جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الخميس الماضي.

وتسببت الأمطار في تساقط الأحجار والأتربة بطرق نصبه والمسوده ولبوه ومنع الحركة المرورية ببعضها.

ولا زالت بعض المياه الراكده متواجدة بمواقع خطيره، والتي تهدد المركبات من عابري الطريق بحوادث وخيمه.

وذكر الأهالي أن المشهد يتكرر كثيراً عند هطول الأمطار، بحيث لا تستطيع المركبات الصغيرة الدخول في تلك المستنقعات الخطيرة التي تتوسط الشارع الرئيسي في بعض المواقع.

وقد طالبوا من الجهات المعنية والجهات المختصه البدء بازالة تلك الأضرار الناتجة تلك الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.