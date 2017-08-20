الإطاحة بمتهم ينتحل هوية مواطن ويبيع مصاحف مجهولة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وحدة البحث الجنائي بشرطة المنطقة المركزية، من الإطاحة بمتهم من إحدى الجنسيات العربية قاوم رجل أمن، بعد أن طلب منه الهوية أثناء مزاولته بيع مصاحف مجهولة المصدر، مما تسبب في إصابته بخدوش بيده اليمنى.

وتلقت وحدة البحث بشرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة محضر عن قيام مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً قام بالاعتداء على رجل أمن؛ ذلك أثناء مزاولته بيع مصاحف مجهولة، وبعد أن سلّمه صورة من الهوية الوطنية؛ حيث جرى البحث والتحري عن الجاني الذي تبيّن أنه من سكان منطقة الرياض، وبعد التواصل معه من قبل البحث أفاد بأنه يعاني من استغلال اسمه من شخص مجهول في المدينة المنورة تسبب في تسجيل عدة مخالفات مرورية.

وكثفت إدارة البحث والتحري بشرطة المنطقة المركزية عمليات البحث، وتم التوصل لهوية الجاني الحقيقية، والوصول إلى مقر سكنه، وتم القبض عليه، واتضح أنه من إحدى الجنسيات العربية، وبعد عرضه على رجل الأمن تعرف عليه، ومن المتوقع تحويل الجاني إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات الرسمية.