⁠⁠⁠⁠⁠نظام اليكتروني لمحاربة الغش وخلط البنزين في محطات الوقود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام الفحص الالكتروني من شأنه محاربة الغش في البنزين وزيادة الرقابة على محطات التزود بالوقود.

وذكرت صحف محلية أن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اطّلع، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة على ” نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني ” الذي يهدف لمحاربة حالات الخلط والغش في البنزين، وزيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وتسهل الخدمة على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونيًا عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa .