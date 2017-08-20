انتحار مُسن اتهم باغتصاب حفيدته - صحيفة صدى الالكترونية

انتحار مُسن اتهم باغتصاب حفيدته
أقدم مُسن بريطاني يٌدعى مالكوم هاريسون، 74 عامًا، على الانتحار بعد اتّهامه من قِبل حفيدته ميغان موريسون، 17عامًا، أمام المحكمة بأنّه اغتصبها واعتدى عليها جنسيًا وهي طفلة بين سنّ 8 و10 سنوات.
حيث تمّ العثور على جثّة هاريسون في اليوم الخامس والأخير من محاكمته في 30 حزيران في محكمة ديربي تاغ بإنكلترا، وتعتقد الشرطة أنّه أغرق سيارته بالبنزين، ووضع نفسه داخلها لـ ” ينتحر ” بعد أن ظنّ أنّه سيُدان ويسجن.
فيما تعاني ميغان من حالة نفسية صعبة بعد أن قاطعتها جدتها فيفان هاريسون، وصرحت بأنّ حفيدتها كاذبة وشريرة وأخذت منها أفضل شخص في حياتها، وأصرّت أنّ زوجها بريء تمامًا من هذه الجرائم الموجهة إليه.
وقال الضابط ريتشارد بيرتون، من شرطة ديربيشاير في تصريحات إعلامية ، أن انتحار هاريسون يأتي لأنّه حقًا مدان بهذه الفعلة، وسبق له أن قال لزوجته إنّه لا يستطيع دخول السجن، وكلّ الدلائل تشير إلى أنّه تخلص من حياته خوفًا من عقوبة الحبس.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على نعمة الإسلام ..
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 36 دقيقة
ان كانت صحوته استيقاظ ضمير ادت الى انتحاره قد يكون كفر عن فعلته بالنسبه لنفسه -وعقابه عند ربه-
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1585 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياكلون من لحم الخنزير ويفسدون في الارض
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1638 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32471 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14005 ] نشر منذ 10 دقائق
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