إحباط مخطط إرهابي لاغتيال مسؤولين بالمواد الكيميائية في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت قوة أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف اغتيال مسؤولين بالعاصمة طرابلس بمواد كيمياوية سامة، خططت له خلية تابعة لجماعة ليبية يقودها الإرهابي (عبدالحكيم بلحاج).

وقالت الإدارة العامة للأمن المركزي في حي (أبوسليم) جنوبي (طرابلس) في فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، إنها ” أحبطت مخططًا إرهابيًا لاستهداف طرابلس وضواحيها بعد التحري وجمع معلومات حول خلية إرهابية تابعة للجماعة الليبية المقاتلة كانت تخطط لاغتيال مسئولين باستخدام مواد كيمياوية سامة ومحرمة دوليًا “.

وظهر في الفيديو علبة تحتوي على كمية مواد سائلة تم ضبطها وتبين أنها قاتلة عند لمسها، كما تضمن اعترافات لأربعة موقوفين أكدوا أن ” مخطط عملية التسميم وضعت بالتنسيق مع عبدالحميد الهازل الملقب بـ ” هاوزر ” وأحد قادة ” كتيبة الكاني ” المتورطة في محاولات لتفجير وزرع عبوات ناسفة ” .

وأوضحت الإدارة العامة للأمن المركزي، أن ” هذه المواد أصبحت في أيدي المنظمات والجماعات الإرهابية في طرابلس التي باتت تتعرض لتهديدات ومحاولات لهجمات غادرة وفاشلة من قبل الجماعة المشار إليها لترويع سكانها، وأصبحت تلجأ لاستخدام سموم قاتلة محرمة دوليًا من شأنها القتل في دقائق بمجرد ملامستها ” .

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الليبية المقاتلة مصنفة بأنها جماعة إرهابية، وهي مدرجة كذلك على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول المقاطعة لقطر قبل أكثر من شهر، كونها جماعة مسلحة تحمل فكرًا متطرفًا وتدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في ليبيا، ويرأسها (عبدالحكيم بلحاج) المصنف شخصية إرهابية في ليبيا نظرًا لأدواره وعلاقاته المشبوهة.