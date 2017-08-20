" ثمانينية " تعود لمنزلها بعد 24 ساعة من فقدانها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد أن فقدها أهلها أمس السبت دون معرفة أي شيء عنها، عادت، صباح اليوم، المواطنة المفقودة بقرية ” عواها ” التابعة لمركز يلملم شمال محافظة الليث.

وكانت المواطنة، البالغة من العمر 80 عاماً، خرجت صباح أمس السبت؛ لرعي أغنامها في أحد الجبال، والذي يبعد عن مقر إقامتها قرابة 5 كلم، إلا أنها تأخرت في العودة عن وقتها المعتاد، مما دفع أسرتها للبحث عنها حتى الساعة العاشرة من مساء أمس، حيث قاموا بإبلاغ الدفاع المدني بالليث، والذي باشر مهمة البحث عنها في الجبال التي توجهت إليها، إلا أن أسرتها فوجئت بعودتها صباح اليوم لمنزلها، مؤكدة لهم أنها لم تستطع العودة بعد حلول الظلام، وهو ما أجبرها على النوم حتى فجر اليوم.