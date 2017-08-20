ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يخوض فريق ريال مدريد مساء اليوم أول اختبار له في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليجا ” عندما يحل ضيفاً على فريق ديبورتيفو لاكورونا، في مباراة تأتي ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويسعى الريال للعودة من معقل مضيفه بالنقاط الثلاث وذلك في مستهل رحلته للدفاع عن لقب الليجا، ويخوض الفريق الملكي المباراة متسلحاً بمعنويات لاعبيه العالية، بعدما استطاعوا حسم لقب السوبر الإسباني لصالحهم على حساب غريمهم التقليدي برشلونة بنتيجة 5-1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ومن قبلها توج بلقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.