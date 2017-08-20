عطل فني يؤجل إقلاع طائرة جدة من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

تسبب عطل فى أحد أبواب طائرة ” الخطوط السعودية ” المتجهة اليوم الأحد من مطار القاهرة إلى جدة فى تأخر إقلاعها ساعتين تم خلالهما إستدعاء فريق فنى قام بإصلاح العطل وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : ” أثناء إستعداد رحلة الخطوط السعودية رقم 308 للإقلاع إلى جدة وعليها 233 راكبا إكتشف قائدها حدوث عطل فى أحد أبواب الطائرة فقام بإستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل وبعد ساعتين تم الإصلاح وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها “.