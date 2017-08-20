 بعثة الاهلي تغادر الى مسقط - صحيفة صدى الالكترونية

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بعثة الاهلي تغادر الى مسقط

بعثة الاهلي تغادر الى مسقط
الرياض(صدى):

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد المقبل إلى العاصمة العمانية مسقط، استعداداً لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل في عمان.

وسيخوض الأهلي مرانه الأخير قبل المغادرة في تمام الرابعة والنصف عصر غداً الأحد بملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر القلعة الخضراء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1866 ] نشر منذ 4 دقائق

بالتوفيق ان شاء الله للملكي في مهمته القادمه

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