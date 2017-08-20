بالصور.. فرقة ليالي الأنس تشعل مهرجان " أبها أحلى " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير ظافر اللامي(صدى):

أقامت فرقة ليالي الأنس للفنون الشعبية السعودية عروض لفنون المنطقة الغربية ( المزمار , الينبعاوي , الخبيتي ) الذي استهوى واعجب الحضور للمهرجان .

حيث تم الالتقاء بقائد الفرقة وتحدث عن مشاركة الفرقة في المهرجان بان ليوم فرح وسرور والحضور لمنطقة عسير والتعرف عن قرب على هذه المنطقة والمشاركة الفعالة وتعريف الزوار بفنون المنطقة الغربية وبداء بالتعريف عن الفنون بقولة .

المزمار : رقصة فلكلورية شعبية حجازية وهي من اكثر الالعاب شعبية في مكة وجدة والمدينة . اقترن لعب المزمار بالأفراح عند أهل الحجاز، يلعب المزمار الرجال الكبار والشباب بحركات بدنية ووقع خاص من تحريك رجل ولف عصا باليد على الإيقاعات، حيث تتكون عدة المزمار من: علبة ونقرزان ومرجف ومرد. العلبة تكون مثل الدف إلا إنها أكبر منه، والنقرزان عبارة عن زير صغير مجوف ومغطى من الجهتين بالجلد يضرب عليه بعيدان ذات حجم صغير، أما المرجف فهو شبيه العلبة في الشكل إلا أن صوت العلبة طنين والمرجف رخيم، أما المرد أو المرواس هو مثل البرميل الصغير ووظيفته الرد على النقرزان .

الخبيتي : من الفنون الشعبية الراقصة الجميلة, وهو فن قديم تدخل فيه من الايقاعات الدفوف بصورة رئيسية وكذلك السمسمية وهي آلة وترية وأشهر من يؤديها أبناء بدر ورابغ وينبع ووادي الصفراء والليث والقنفذة قد يكون في ساحة اللعب اكثر من راقص مما يزيد في حماسهم خاصة عندما ينسجم الراقصون مع انغام الايقاع عندما يأتي اللاعب بما يشد انتباه المشاهد من اصول هذه الرقصة مثل التثني والدوران مما ينسجم مع ضربات الايقاع ومع آلة نفخ رئيسية ومشهورة في هذا الفن وفي هذه اللعبة يلبس الراقصون ثوب الحويسي وهو ثوب تراثي قديم ومشهور في هذه اللعبة.

الينبعاوي : هو اسم غناء المدينة الشعبي الشرقي لأهالي محافظة ينبع ، ويشتهر بأداء ألوانه على آلة السمسمية والآت التخت العربي و العجل ،. ويتخلله الموال الينبعاوي .

وختم حديثه بان يتمنى ان الفرقة قد نالت استحسان الحضور والجمهور .

عروض فرقة ليالي الانس متفاعلة بشكل مستمر طيلة المهرجان ومشاركة في ساحات مركز الملك فهد الثقافي وايضاً في شارع الفن .