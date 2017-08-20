١٠٥٩٠٧ مراجعين ومراجعات لعيادات الأمراض المزمنة خلال الربع الثالث - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رصدت ” صحة الرياض ” ، في تقريرها ربع السنوي الثالث لعام ١٤٣٨هـ لداء السكري، أن عدد المرضى المراجعين لعيادات الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ (١٠٥٩٠٧) مراجعين ومراجعات، شكل الذكور النسبة الأعلى من بين المراجعين بواقع (٥٤٧٦٣) مريضاً مواطناً وغير مواطن، فيما كان عدد المراجعات (٥١١٤٤).

وأوضح التقرير أن المراجعين من المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري ” غير المعتمد على الأنسولين ” يأتون أكثر من غيرهم من المرضى المصابين بالنوع الأول ” المعتمد على الأنسولين ” والمرضى المصابين بالسكر الحملي، إذ بلغ عددهم (٧٨٣٠٧)، بينما بلغ عدد مرضى النوع الأول (١٤٩٠٣) و(٥٧٢) عدد مرضى السكري الحملي.

وأشار التقريرإلى وجود (١٠٣٥) طفلاً دون سن الخامسة عشرة مصابين بداء السكري، وجاءت الفئة العمرية من عمر ١٥ – ٤٤ عاماً في الدرجة الثانية من عدد المراجعين المصابين بداء السكري، اذ وصل عددهم إلى (٢٨٦٢٨)، فيما بلغ عدد الفئة العمرية من عمر ٤٥ وأكثر (٧٣٤٦٧)، كأكثر الفئات العمرية مصابة بداء السكري.

وتضمن التقرير حدوث بعض المشكلات الصحية لمرضى داء السكري نتيجة عدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية والتدخين، إذ سجّلت الإحصائية خلال الـ ٣ أشهر الماضية وجود (١٧٥٧) حالة مصابة بأمراض قلبية ووعائية، و(٧٢٣) اعتلال كلوي، و(٤٩٨) قدم سكرية، وأصيب (٩٤٥) منهم باعتلال الشبكية، فيما تعرّض (٢٠٣) إلى جلطات دماغية، وصاحب الاعتلال العصبي (١٧٠٢) منهم، بينما بلغ عدد الذين يعانون مشاكل جنسية (٢٣٠٩) و(٢٧٦٨) نتج لديهم إصابات باللثة والأسنان، وسجّل التقرير إصابة (٧٦٢) مريضاً بالسكري بحالات اكتئاب.

وتبين بالتقرير أنه مع نهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٣٨ تم اكتشاف (٥١٩٤) مريضاً جديداً بداء السكري.