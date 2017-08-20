القحطاني: حساب عسير لكل من يوضع اسمه في القائمة السوداء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير القائمة السوداء التي أطلقها سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والتي ترصد المسيئين لأنظمة وشعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأنشأ القحطاني وسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان #القائمة_السوداء، مطالبا بإدراج أسماء من وصفهم بالمرتزقة الذين أساؤوا للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هناك حسابا عسيرا، وملاحقة من الدول لكل من يدرج اسمه ضمن هذه القائمة.

‏وقال في تغريدات متسلسلة على تويتر: إن السعودية وأشقاءها إذا قالوا فعلوا، وهذا وعد، طالبا وضع اسم كل مرتزق يرى المتابعون وجوب ضمه للقائمة السوداء‬ في الهاشتاق، وكل هذه الأسماء ستفرز وتدرس وتتابع.

وخلال دقائق من تداول المغردين هاشتاق #القائمة_السوداء، دخل إلى قائمة الترند، حيث نقل المغردون عددا من الأسماء التي وصفوا أصحابها بـ ” المرتزقة ” ، بينهم مذيعون وموظفون في قناة الجزيرة ووسائل إعلام قطرية أخرى، إضافة إلى أعضاء بارزين في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبين بمحاسبتهم.

وأفرزت القائمة 5 فئات رشحها المغردون للإنضمام لهذه القائمة السوداء وتشمل كلا من:

1 مذيعون في قناة الجزيرة، وإعلاميون بمواقع إعلام الظل الممول من قطر

2 أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي

3 حسابات سوداء معادية تدار من خارج السعودية

4 مغردون من داخل السعودية يدافعون عن الإخوان

5 حسابات أصحاب موقف ضبابي من تآمر الحكومة القطرية