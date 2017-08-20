مركز التميز البحثي بجامعة المؤسس يعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز التميز البحثي في علوم الجينيوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “ عامل خدمات ” على بند الأجور فئة (أ) رقمها (198)، ويرغب المركز في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقا للشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 -أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3 – أن يكون لائقاً طبياً.

4 – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى.

5 – أن لا يقل العمر عن 30 عاماً.

وأوضح المركز، أن التقديم على الوظيفة سوف يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1438/11/28هـ، ولمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، بمركز التميز البحثي في علوم الجينيوم الطبي الموجود بمبنى مركز الملك فهد للبحوث الطبية- الدور الثاني.