 مركز التميز البحثي بجامعة المؤسس يعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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مركز التميز البحثي بجامعة المؤسس يعلن عن وظيفة شاغرة

مركز التميز البحثي بجامعة المؤسس يعلن عن وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز التميز البحثي في علوم الجينيوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “ عامل خدمات ”  على بند الأجور فئة (أ) رقمها (198)، ويرغب المركز في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقا للشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 – أن يكون لائقاً طبياً.
4 – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى.
5 – أن لا يقل العمر عن 30 عاماً.
وأوضح المركز، أن التقديم على الوظيفة سوف يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1438/11/28هـ، ولمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، بمركز التميز البحثي في علوم الجينيوم الطبي الموجود بمبنى مركز الملك فهد للبحوث الطبية- الدور الثاني.


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