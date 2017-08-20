مدمن يتحرش بطفله وزوجته تجهض ثلاثة مرات خوفًا منه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تُدعى ” منة الله .س ” ، بدعوى طلاق بمحكمة الأسرة في الزنانيري بمصر، للمطالبة بالخلاص من زوجها المدمن حتى تُرحم من سلاطة لسانه وعنفه وتعديه بالتحرش على طفلنا.

تقول منه الله في تصريحات لصحف محلية، تزوجت زوجي وكنت أظنه إنسانًا محترمًا، ولكن بعد الزواج أتضح لى إنه نصاب وتزوجنى ليستولى عن ما أملكه من راتب شهرى، وعندما حاولت الهرب كنت قد حملت فتصدى أهله وأهلى لى وأجبرونى على العيش معه رغم تصرفاته السيئة وأسلوبه المقزز الذى أوصلنى لمرحلة الاكتئاب ” .

واستطردت: ” حملت 3 مرات بعد إنجابى طفلى أحمد، ولكن فى كل مرة كنت أجهض نفسى خوفًا من مصير الطفل القادم مع أب مثله، فكفى ما يعانيه ابنى الصغير من عنف وضرب لدرجة رفضه قول كلمة بابا له، وإصابته بتلعثم فى لفظ الكلمات بسبب حالته النفسية ” .

وأكدت الزوجة: ” عندما أدركت وصوله لمرحلة الجنون والانحدار الأخلاقى وغياب الوعى ومحاولته التحرش بطفله قررت الهروب، وعرضت عليه تطليقى مقابل أموال دفعتها له فأخذ الأموال ورفض تطليقي، ولكنه بعد أن خسر ما أعطيته له من أموال عاد وحاول أن يبتزنى بإرجاعي له مقابل رؤية ابنه وتعرضه للعنف أو دفع مبلغ شهرى له ولم أجد غير القضاء لينصفنى بعد أن تخلى عنى أهلى ” .