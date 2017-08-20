المالكي يفوض مصر لحمل " ملف القضية الفلسطينية " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم أمس السبت بالتقارب بين مصر وحركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” مطالبا الحركة بإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم أمس السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب محادثات ثلاثية في القاهرة ” جمهورية مصر العربية مفوضة من قبل الدول العربية جميعا ومن قبل الجامعة العربية لكي تحمل ” ملف المصالحة الفلسطينية ” .

وأضاف أنه ليس بجديد أو مستهجن أن نرى بأن جمهورية مصر العربية تقوم بدورها المناط بها وفق هذا التفويض كما يجب عليها أن تتواصل مع حركة حماس من أجل أن تنسجم حركة حماس مع الموقف العربي الشامل .

وطالب الحركة بإنهاء إدارتها لقطاع غزة من أجل التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في كافة الأراضي الفلسطينية