آل هادي يتوج بطلاً بكأس أمير منطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

فاز الفارس محمد حسن آل هادي بجواده ريحانة بالجائزة الكبرى لنهائي بطولة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للفروسية (ارتفاع ١٣٠ – ١٣٥) التي اختتمت أمس السبت، بنادي الفروسية على طريق الملك عبدالله، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

وتسلم آل هادي الجائزة التي كانت عبارة عن مفتاح سيارة موديل٢٠١٧م من مدير عام إدارة الزراعة بالمنطقة المهندس فهد الفرطيش ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة.

في حين حل الفارس خالد محمد آل هادي بجواده النايف وصيفًا، والفارس أحمد سعيد القحطاني بجواده غالية ثالثًا، والفارس علي مستور بجواده شموخ رابعًا، والفارس خالد عبد المعطي بجواده بشاير خامسًا.

وكان آل هادي قد تصدر أيضا مسابقة الشوط التأهيلي الثالث (ارتفاع ١٢٠ – ١٢٥)، وجاء علي مستور بالجواد شموخ في المركز الثاني.

وفاز الفارس حسن أحمد ال هادي بجواده ريحانة بالمركز الأول في نهائي الفئة البرونزية (ارتفاع ٨٠ – ١٠٠ سم)، وحل محمد بكري بجواده شوكلت وصيفًا.

وكسب الفارس حسن محمد بجواده ريما شوط أقل من ١٤ سنة (ارتفاع ٨٠ – ٩٠ سم)، وأتى مشعل السرحاني بجواده ليقراند ثانيًا.

وحقق الفارس حسن محمد بجواده ريما المركز الأول في شوط أقل من ١٨ سنة (ارتفاع ١٠٠ – ١٠٥ سم)، وحل الفارس خالد محمد ال هادي بجواده النايف ثانيًا.

يذكر أن البطولة أقيمت تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية، ومثل الاتحاد الحكم الدولي مازن السهيان والحكم محمد شويل، فيما بلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة ٩٥ فارسًا.