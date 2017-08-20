بالصور.. مدني يبنع يسيطر على حريق ناقلة وقود في طريق الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت إدارة الدفاع المدني بينبع من إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الملك عبدالعزيز والسيطرة عليه دون إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ٤:٥٢ من صباح اليوم الأحد، عن حادث تسرب من ناقلة وقود على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة ينبع نتيجة حادث مروري مما أدى إلى اشتعالها.

وأضاف الجهني أنه على الفور تم توجيه الفرق للموقع بمساندة بعض فرق مجموعة ياما التطوعية، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده دون إصابات ولله الحمد.