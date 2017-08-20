بالفيديو.. تفاصيل وصية الشهيد " فالح شائم العنزي " لشقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف شقيق الشهيد ” فالح شائم العنزي ” ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وصية شقيقه الشهيد وبعضاً من مناقبه، وماذا قال له بعد انتهاء إجازته والعودة إلى تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن.

وأوضح أحمد العنزي، إن شقيقه كان يوصيه دائماً على ابنته الوحيدة حور التي لم تتجاوز العامين ونصف.

وأضاف العنزي أن أخيه الشهيد كان معهم قبل 10 أيام في حائل، وكان يردد دائماً بعد انتهاء إجازته والعودة إلى واجبه عبارة ” إما النصر أو الشهادة ” .

وقال أحمد أن شقيقه التحق بالجيش قبل 11 عاماً، وكان بالصفوف الأمامية في الحد الجنوبي منذ أكثر من عامين، وكان يحلم دائماً بالموت في سبيل الله دفاعاً عن الوطن.

