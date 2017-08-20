دورة للمقبلين على الزواج بجمعية البرّ في صامطة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت مساء أمس, الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج التي تنفذها جمعية البرّ الخيرية بمحافظة صامطة, وذلك في مركز التدريب بالجمعية, بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بجازان .

وأوضح أمين عام جمعية البرّ بصامطة الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي, أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام, تهدف إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع في التعامل مع مختلف المشاكل الأسرية والذاتية التي يواجهها في الحياة اليومية, وتأهيل المتدربين المقبلين على الزواج، وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الحياة الزوجية, بمشاركة عدد من المدربين والأطباء المتخصصين .